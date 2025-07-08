Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Toplantı Gerçekleştirildi

Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Toplantı Gerçekleştirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 81 ilin katılımıyla Hayvanları Koruma Kanunu görüşüldü. Toplantıda, 5199 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Bayburt Valisi ve protokolü 81 ilin katılımı ile Hayvanları Koruma Kanunu görüşüldü.

Vali Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Düzenlenen toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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