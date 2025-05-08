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Hayvan Sahiplenirken Bilinçli Olunmalı

Hayvan Sahiplenirken Bilinçli Olunmalı
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Eskişehir'de evcil hayvan ürünleri satıcısı Mehmet Türe, evcil hayvan sahiplenmenin bilinçle yapılması gerektiğini vurguladı. Türe, sıkılan kişilerin hayvanlarını sokağa bırakmalarının neden olduğu sağlık sorunlarını ve adapte olma güçlüklerini anlattı.

Eskişehir'de evcil hayvan ürünleri satıcılığı yapan Mehmet Türe, hayvan sahiplenmenin yalnızca istekle değil, bilinçle yapılması gerektiğini vurguladı.

Türe, son zamanlarda giderek artan; 'Sahiplenilen evcil hayvanın kısa bir süre sonra kişinin sıkılması üzerine sokağa bırakılması' konusu hakkında konuştu. Mehmet Türe, hayvan sahiplenmenin bilinçle yapılması gerektiğini vurgularken, özellikle bazı cins kedilerin sırf tatlı göründüğünden dolayı tercih edildiğini, fakat kısa süre sonra sokağa bırakıldıklarında eklem ağrısı, Polikistik Böbrek Hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları ile hayvanın tek başına mücadele ettiğine değindi. Son olarak tecrübeli esnaf, bir heves uğruna alınıp sokağa bırakılan hayvanların başta adaptasyon olmak üzere birçok problemle başa çıkmaya çalıştığından bahsetti. Konuyla alakalı konuşan Mehmet Türe, "İnsanlar bir hevesle kedi, köpek alıyor ama sonrasında bakamıyorlar. Sahiplenmeden önce hem maddi hem manevi olarak hazır olunmalı. Cins kedilerde kalıtsal hastalıklar, eklem ağrıları sık görülüyor. Sadece sevimli göründükleri için talep görüyorlar ama bu hem hayvana hem sahibine eziyet oluyor "dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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