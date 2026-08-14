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Hayrabolu'da Yeni Müftü Göreve Başladı

Hayrabolu'da Yeni Müftü Göreve Başladı
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Hayrabolu İlçe Müftülüğü görevine atanan Sıbğetullah Arvas görevine başladı.

Hayrabolu İlçe Müftülüğü görevine atanan Sıbğetullah Arvas görevine başladı.

Hayrabolu İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya'nın Edirne'ye atanmasının ardından Hayrabolu İlçe Müftülüğü görevine Van'ın Gevaş İlçe Müftüsü Sıbğetullah Arvas atandı. Arvas, Hayrabolu'ya gelerek görevine başladı. İlçede birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin güçlenmesine katkı sunacak din hizmeti anlayışıyla görev yapacaklarını ifade eden Müftü Arvas, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarla iş birliği içerisinde toplumun her kesimine yönelik hizmet üretmeye gayret edeceklerini belirtti. Göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Arvas, kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğini ifade ederek, "Rabbim bizleri milletimize ve dinimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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