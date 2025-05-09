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Hayrabolu'da Trafik Haftası Etkinlikleri

Hayrabolu'da Trafik Haftası Etkinlikleri
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, emniyet ve jandarma ekipleri trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yaptı. Sürücülere temel trafik kuralları hatırlatıldı ve bu yılın teması 'Bir Kural, Bir Ömür' olarak belirlendi.

Hayrabolu'da Trafik Haftası etkinlikleri

TEKİRDAĞ - Trafik Haftası kapsamında, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe merkezindeki ana cadde üzerinde kurulan kontrol noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımının hayati önemi, hız sınırlarına uyulması ve yayalara geçiş önceliği gibi temel trafik kuralları hakkında hatırlatmalarda bulundu. Etkinlik kapsamında trafik bilincini artırmaya yönelik broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, Trafik Haftası süresince ilçede benzer bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Etkinliklerde bu yılın temasının "Bir Kural, Bir Ömür" olduğunu vurgulayan görevliler, trafik kurallarına uymanın sadece bireysel değil, toplumsal güvenlik açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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