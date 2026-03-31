Hayrabolu'da beton dubaya takılan vatandaşın zor anları kamerada
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir vatandaşın kaldırımda yer alan beton duba nedeniyle dengesini kaybederek yere düşmesi, bu tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Vatandaşlar, kontrolsüz şekilde yerleştirilen dubaların hem yayalar hem de araçlar için risk oluşturduğunu vurguladı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşanan olay, kaldırım üzerine yerleştirilen beton dubaların oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elindeki tavukları bırakmak üzere ilerleyen bir vatandaşın, kaldırımdaki beton dubaya takılarak dengesini kaybettiği ve bir anda yere savrulduğu anlar net şekilde görüldü.
Görüntülerde, dengesini kaybeden vatandaşın açık kapıdan içeri savrularak düştüğü görülürken, olayın daha ağır sonuçlara yol açmadan atlatılması dikkat çekti.
Vatandaşlar, özellikle kontrolsüz şekilde yerleştirilen beton dubaların hem yayalar hem de araçlar için ciddi risk oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. - TEKİRDAĞ