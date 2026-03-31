Hayrabolu'da beton dubaya takılan vatandaşın zor anları kamerada

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşanan olay, kaldırım üzerine yerleştirilen beton dubaların oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elindeki tavukları bırakmak üzere ilerleyen bir vatandaşın, kaldırımdaki beton dubaya takılarak dengesini kaybettiği ve bir anda yere savrulduğu anlar net şekilde görüldü.

Görüntülerde, dengesini kaybeden vatandaşın açık kapıdan içeri savrularak düştüğü görülürken, olayın daha ağır sonuçlara yol açmadan atlatılması dikkat çekti.

Vatandaşlar, özellikle kontrolsüz şekilde yerleştirilen beton dubaların hem yayalar hem de araçlar için ciddi risk oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. - TEKİRDAĞ

