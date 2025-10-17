Haberler

Hayırsever İş İnsanından Eğitim Projesi: Karaadilli'de Modern Kütüphane Kuruluyor

Hayırsever İş İnsanından Eğitim Projesi: Karaadilli'de Modern Kütüphane Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Hüseyin Özaşkın, Karaadilli beldesinde yeni bir kütüphane ve etüt merkezi açarak gençlerin eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Binlerce kitap bağışı ile desteklenen proje, çevre köylerdeki öğrenciler için de bir eğitim merkezi olacak.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayırsever iş insanı Hüseyin Özaşkın, Karaadilli beldesinde kurulma aşamasında olan yeni kütüphane ve etüt merkezi için örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Eğitime olan duyarlılığıyla tanınan Özaşkın, çocukların ve gençlerin daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanabilmesi amacıyla binlerce kitabı toplayarak bağış çalışmaları yürütüyor. Roman, hikaye, tarih, kişisel gelişim ve ders kaynakları gibi çok sayıda farklı türde kitabın yer aldığı bağış kampanyasıyla, Karaadilli'de kısa sürede modern bir kütüphane kurulması hedefleniyor.

"Gençlerimizin ufku açılmalı"

Kampanya hakkında açıklama yapan Hüseyin Özaşkın, "Bilgiye ulaşmanın en güçlü yolu kitap okumaktır. Kütüphanemiz, sadece Karaadilli'deki değil çevre köylerdeki gençlerimizin de faydalanacağı bir eğitim merkezi olacak. Her bireyin ufkunu kitapla açmak en büyük hedefimiz" dedi.

Karaadilli beldesinde yürütülen proje çerçevesinde yapılacak Kütüphane ve Etüt Merkezi, öğrencilerin sessiz ve modern bir ortamda ders çalışma imkanı bulacakları bir alan haline gelecek. Vatandaşlar da kitap bağışında bulunarak projeye katkı sunabilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.