Hayırsever İş İnsanından Eğitim Projesi: Karaadilli'de Modern Kütüphane Kuruluyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayırsever iş insanı Hüseyin Özaşkın, Karaadilli beldesinde kurulma aşamasında olan yeni kütüphane ve etüt merkezi için örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Eğitime olan duyarlılığıyla tanınan Özaşkın, çocukların ve gençlerin daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanabilmesi amacıyla binlerce kitabı toplayarak bağış çalışmaları yürütüyor. Roman, hikaye, tarih, kişisel gelişim ve ders kaynakları gibi çok sayıda farklı türde kitabın yer aldığı bağış kampanyasıyla, Karaadilli'de kısa sürede modern bir kütüphane kurulması hedefleniyor.

"Gençlerimizin ufku açılmalı"

Kampanya hakkında açıklama yapan Hüseyin Özaşkın, "Bilgiye ulaşmanın en güçlü yolu kitap okumaktır. Kütüphanemiz, sadece Karaadilli'deki değil çevre köylerdeki gençlerimizin de faydalanacağı bir eğitim merkezi olacak. Her bireyin ufkunu kitapla açmak en büyük hedefimiz" dedi.

Karaadilli beldesinde yürütülen proje çerçevesinde yapılacak Kütüphane ve Etüt Merkezi, öğrencilerin sessiz ve modern bir ortamda ders çalışma imkanı bulacakları bir alan haline gelecek. Vatandaşlar da kitap bağışında bulunarak projeye katkı sunabilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR