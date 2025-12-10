Haberler

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev Ankara'da anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Ankara'da düzenlenen bir programla vefatının 22. yıl dönümünde anıldı. Programda, Aliyev'in hayatı ve mirasını anlatan 'Duman Çekildiğinde' kitabının tanıtımı yapıldı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 22. yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen programla anıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Haydar Aliyev'in hayatı ve siyasi mirasını anlatan "Duman Çekildiğinde" kitabının tanıtımı da yapıldı. Programda konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın dış ve enerji siyasetinin temelini atan lider olduğunu belirtti. Aliyev'in bıraktığı derin mirasın bugün de ülkenin stratejik yönelimlerine rehberlik ettiğini ifade eden Memmedov, "Büyük bir şahsiyetin fiziken ölmesi mümkün ama manevi olarak hiçbir zaman ölmeyecek. Dahi bir Azerbaycan oğlunun, Azerbaycan Türkü'nün anılması ile ilgili bir törende toplandık. Bugün onunla şahsen tanışmış, onunla bir yerde çalışmış, onunla uzun sohbetler etmiş ve onun hakkında çok sohbetleri, hadiselerin canlı şahidi olmuş insanlar var burada. Onlar Azerbaycan'dan ve Türkiye'den davet edildiler. Onlar daha önemli konuşmalar edecekler ve biz dinleyeceğiz" dedi.

Programa Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Ankara Üniversitesi Rektörü, Türk Dil Kurumu Başkanı, TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Azerbaycanlı ve Türk milletvekilleri ile büyükelçilik çalışanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
title