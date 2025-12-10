Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev Ankara'da anıldı

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 22. yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen programla anıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Haydar Aliyev'in hayatı ve siyasi mirasını anlatan "Duman Çekildiğinde" kitabının tanıtımı da yapıldı. Programda konuşan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın dış ve enerji siyasetinin temelini atan lider olduğunu belirtti. Aliyev'in bıraktığı derin mirasın bugün de ülkenin stratejik yönelimlerine rehberlik ettiğini ifade eden Memmedov, "Büyük bir şahsiyetin fiziken ölmesi mümkün ama manevi olarak hiçbir zaman ölmeyecek. Dahi bir Azerbaycan oğlunun, Azerbaycan Türkü'nün anılması ile ilgili bir törende toplandık. Bugün onunla şahsen tanışmış, onunla bir yerde çalışmış, onunla uzun sohbetler etmiş ve onun hakkında çok sohbetleri, hadiselerin canlı şahidi olmuş insanlar var burada. Onlar Azerbaycan'dan ve Türkiye'den davet edildiler. Onlar daha önemli konuşmalar edecekler ve biz dinleyeceğiz" dedi.

Programa Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Ankara Üniversitesi Rektörü, Türk Dil Kurumu Başkanı, TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Azerbaycanlı ve Türk milletvekilleri ile büyükelçilik çalışanları katıldı. - ANKARA