Hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde beyninde kitle teşhisi konulup ameliyata alınan Piyade Uzman Çavuş Cemal Üresin hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Nisan ayında rahatsızlanarak Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve beyninde kitle olduğu tespit edilen Kozluk ilçesi İnişli köyü nüfusuna kayıtlı, Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Cemal Üresin, ameliyat sonrası raporlu olduğu sırada hayatını kaybetti.

Yapılan askeri cenaze törenine Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Batman Garnizon Komutanı İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, Kozluklu vatandaşlar ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Askeri törenin ardından cenaze namazı kılınan Cemal Üresin'in naaşı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. - BATMAN