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Hawaii'de Lala Kasırgası: Elektrik Kesintisi ve Can Kaybı

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ABD’nin Hawaii eyaletini vuran Lala Kasırgası’nda binden fazla eve elektrik verilemezken şiddetli fırtına sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Hawaii eyaletini vuran Lala Kasırgası'nda binden fazla eve elektrik verilemezken şiddetli fırtına sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Hawaii eyaleti, Lala Kasırgası ile mücadele ediyor. Kategori 1 seviyesine güçlenen Lala Kasırgası nedeniyle eyaletin güney ucunda şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağış görülüyor. Kasırga nedeniyle rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye kadar çıktığı eyalette, sel ve heyelanlara karşı uyarı yapıldı. Eyalet genelinde 190'dan fazla uçuş ertelenirken 85 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Ayrıca, 19 binanın çatısının uçtuğunu kaydedildi.

Hawaii Valisi Josh Green'e göre sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Green, bölge halkını sellere karşı hazırlıklı olmaya çağırırken "Hafta sonu boyunca eyalet genelinde yıkım getirebilecek şiddette rüzgar, şiddetli yapış, ani sel ve tehlikeli dalgalar görülebilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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