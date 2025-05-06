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Havran Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Tasarladı

Havran Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Sokak Kedileri İçin Kedi Evleri Tasarladı
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Balıkesir'in Havran ilçesindeki Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kampüs içindeki sokak kedileri için kendi tasarımlarıyla kedi evleri yaparak onları soğuk kış aylarında koruma altına aldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yerleşke içerisinde yaşayan sokak kedileri için kendi tasarımlarıyla kedi evleri yaptı.

Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kampüs içerisinde yaşayan sokak kedileri için örnek bir projeye imza attı. Öğrenciler, kendi elleriyle tasarladıkları kedi evlerini okulun çeşitli noktalarına yerleştirerek, sevimli dostlarına sıcak bir yuva sundu.

Soğuk kış aylarında kedilere güvenli bir barınak sağlayacak olan bu evler, aynı zamanda onların düzenli beslenmesine de katkı sağlayacak. Projeyle hem hayvanların yaşam kalitesinin artırılması hem de öğrencilerin hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri amaçlandı.

Yüksekokul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, projeye katkı sunan tüm öğrencilere teşekkür edilerek, "Hayvan sevgisini ve sorumluluğunu bir adım ileri taşıyarak, çevremizdeki canlılara karşı duyarlılığımızı her zaman koruyacağız. Öğrencilerimizin duyarlılığıyla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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