Havamaş'tan yolculara gecikme uyarısı

Güncelleme:
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen Havamaş, Mersin ve Taşucu güzergahını kullanacak yolcular için önemli bir duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada, Mersin-Adana otobanında devam eden yol çalışmaları nedeniyle sefer sürelerinde gecikmeler yaşanabileceği belirtildi. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak gecikmelerin 1 saate kadar çıkabildiği ifade edilirken, yolcuların seyahat planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmaları istendi.

Öte yandan, online bilet alan yolcular için sefer saatlerinin haftalık olarak yayımlandığı hatırlatıldı.

Havamaş yetkilisi Mustafa Polat, yaşanabilecek aksaklıklara karşı yolcuların anlayış göstermesini rica etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
