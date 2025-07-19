Hava Orgeneral İsmail Güneykaya Bilecik'te Ziyarette Bulundu

Hava Orgeneral İsmail Güneykaya Bilecik'te Ziyarette Bulundu
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Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Bilecik'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Vali Faik Oktay Sözer ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile bir araya geldi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya'nın ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Vali Faik Oktay Sözer'in kapıda karşıladığı Güneykaya, valilik şeref defteri imzaladıktan sonra kent hakkında bilgi aldı. Orgeneral İsmail Güneykaya'nın bir sonraki durağı İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a oldu. İkili bir süre sohbetin ardından İl Müdürü Yılmaz, Güneykaya kentteki asayiş konuları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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