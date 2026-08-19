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Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti

Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti
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Yüksek Askeri Şüra kararıyla Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette şeref defterini imzalayan Gür, Vali Yılmaz ile görüştü; Vali Yılmaz, Gür'e yeni görevinde başarılar diledi.

Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) Kararı ile Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Hava Korgeneral Erdoğan Gür, daha sonra Vali Yılmaz ile makamında bir süre görüştü. Vali Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'e yeni görevinde çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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