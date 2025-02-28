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Hataylı Vatandaş Soğuk Havayı Esprili Bir Video ile Eleştirdi

Hataylı Vatandaş Soğuk Havayı Esprili Bir Video ile Eleştirdi
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Hatay'da soğuk havayı eğlenceli bir dille eleştiren Hikmet Karaoğlan, çektiği video ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehirde karamsarlığı espri ile aşmaya çalıştığını belirten Karaoğlan, cemre ile ilgili mizahi bir açıklama yaptı.

Hatay'da soğuk havayı esprili bir dille eleştiren video çeken ve baharın habercisi cemreye atıfta bulunan vatandaşın o anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Hatay'da da etkisini hissettirdi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi il genelinde buzlanmalara neden oldu. Son yılların en soğuk havasının hissedildiği kentte vatandaşlar soğuk havadan olumsuz etkilendi. Antakya ilçesinde yaşayan Hikmet Karaoğlan'ın baharın habercisi cemreyle ilgili çektiği videoysa sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dondurucu soğuk havayı esprili bir şekilde eleştiren Karaoğlan yüzleri güldürdü.

"Depremi yaşadık, korona virüsü yaşadık ama böyle bir soğuğu ilk defa yaşadık"

Hataylıların soğuk havaya alışkın olmadığını ve yüzleri güldürmek için böyle bir video çektiğini ifade eden Hikmet Karaoğlan, "Hava aslında çok soğuk ve ilk defa böyle bir soğuk gördük. Biz Hataylı olarak sıcağa çok alışık insanlarız. Deprem bölgesinde depremi yaşadık, korona virüsü yaşadık ama böyle bir soğuğu ilk defa yaşadık. Ben de o gün soğukla ilgili bir video çekmek istedim. Video beğeni aldı ve her yerde paylaşıldı. Videoda ' Cemre Hatay'a gelmedi. Cemre Hatay'a küsmüş ve unutmuş. Bir an önce cemrenin düşmesini istiyoruz' dedim. Havalar ısınsın ve güzel olsun. Burada gerçekten sabah uyandığımızda çeşme bile buz tutuyor. Bu soğuğa alışık değiliz. Bildiğim kadarıyla Rusya tarafından kötü bir soğuk hava gelmiş. Allah'ın izniyle Hataylılar, bunun da hakkından gelecektir. Amacımız yüzleri güldürmek ve insanlara moral vermek, bir espri yapmaktı. İnşallah bu soğuk havanın hakkında da geleceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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