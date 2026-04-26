Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi

UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Hatay, mutfak kültüründeki zenginliğini yeni tescillerle güçlendirmeye devam ediyor. Hatay Valiliği’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 7 yeni yöresel ürün, Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI 64’E YÜKSELDİ

Tanıtım programında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin gastronomi alanındaki yükselişine dikkat çekti. Daha önce 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının yapılan çalışmalarla 64’e ulaştığını belirten Masatlı, Hatay’ın bu başarıyla Türkiye genelinde üçüncü sıraya yükseldiğini ifade etti.