Hatay’ın tescilli lezzetlerine 7 yeni ürün eklendi

UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Hatay, mutfak kültüründeki zenginliğini yeni tescillerle güçlendirmeye devam ediyor. Hatay Valiliği’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 7 yeni yöresel ürün, Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYISI 64’E YÜKSELDİ

Tanıtım programında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin gastronomi alanındaki yükselişine dikkat çekti. Daha önce 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının yapılan çalışmalarla 64’e ulaştığını belirten Masatlı, Hatay’ın bu başarıyla Türkiye genelinde üçüncü sıraya yükseldiğini ifade etti.

HATAY MUTFAĞINA 7 YENİ TESCİLLİ LEZZET

Tescil edilen yeni ürünler arasında Tepsi Kebabı, Abugannuş, Mahulta Çorbası, Yoğurtlu Kebap, Sarma İçi (Kısır), Haydari ve Haytalı yer aldı. Bu lezzetler, kentin köklü mutfak kültürünün önemli temsilcileri olarak coğrafi işaretle korunma altına alındı.

GASTRONOMİDE MARKA ŞEHİR VURGUSU

Vali Masatlı, Hatay’ın gastronomi, tarih ve kültürel mirasıyla dünya çapında marka olma yolunda ilerlediğini belirterek, alınan tescillerin hem tanıtım hem de ekonomik kalkınma açısından büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Program sonunda tescil belgeleri protokol üyeleri tarafından ilgili temsilcilere takdim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD'yi sarsan saldırı! 31 yaşındaki öğretmen misafir kaydı yaptırmış
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar