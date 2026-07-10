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Hatay'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Hatay'da "nitelikli yağma" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., Kırıkhan ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KIRIKHAN'DA YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkhan ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalarda, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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