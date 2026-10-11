Hatay İskenderun'da kafesten kaçıp ağaca konan papağanı itfaiye sahibine teslim etti

Hatay İskenderun'da kafesten kaçıp ağaca konan papağanı itfaiye sahibine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde kafesinden kaçarak ağaca konan papağan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. Papağanını alamayan sahibinin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanı sahibine teslim etti.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde kafesinden kaçarak ağaca konan papağan, itfaiye ekipleri tarafından alınarak sahibine teslim edildi.
Olay, ilçeye bağlı Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Kafesinden kaçarak ağaca konan papağanını alamayan sahibi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağaca konan papağanı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: REYHANLI, (Hatay),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı