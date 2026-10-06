Hatay İskenderun'da 4 bin 500 gram kannabinoid hammaddesi bulundu, 4 kişi tutuklandı

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aranan evde bulunan yatağın altından 4 buçuk kilogram ağırlığında kannabinoid hammaddesi çıktı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 29 Eylül tarihinde İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.O., M.B., M.C. ve F.C. isimli şahısların araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; yatağın altında saklı 4bin 500 gram kannabinoid hammaddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı