Üye Girişi
Haberler

Hatay İl Emniyet Müdürü, vefat eden polis memurunun evladını sünnet gününde ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, 2020 yılında vefat eden polis memuru Şakir Musalli'nin evladını sünnet gününde makamında ağırlayarak hediye verdi.

HATAY (İHA) – Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, 2020 yılında vefat eden polis memurunun evladını sünnet gününde makamında ağırlayarak hediye verdi.

Depremin vurduğu Hatay'da yapılan iyiliklerle yürekler ısıtılmaya devam ediliyor. İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, 2020 yılında vefat eden polis memuru Şakir Musalli'nin evladını sünnet gününde yalnız bırakmadı. Müdür Gökce, Bulut Musalli'yi ve annesini makamında ağırlayarak koltuğu devretti. Yürekleri ısıtan görüntülerin ortaya çıktığı davette Müdür Gökce, Bulut'a hediyelerini de verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sünnet Polis Polis hatay

Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi

Soruşturmada sona mı geliniyor? Narin cinayetinde 24 şüpheli için ek gözaltı süresi

 İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı, mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Gökhan Atakan kimdir, olayı nedir? ÖSYM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SONUÇLARI ÖSYM branş bazında sıralama 2024 sorgulama ekranı! KPSS Branş bazında sıralama nedir? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? IPHONE 16 FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ! iPhone 16 ne zaman çıkacak? Türkiye iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Galip Ensarioğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu kaç yaşında, nereli? GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur? Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu? Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi!
title