Hatay'da kuvvetli sağanak uyarısı

Hatay Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre Hatay'da 29 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların kuvvetli (30-60 kg/m) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteorolojik uyarının 29 Ağustos 2026 tarihinde gün boyu geçerli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı