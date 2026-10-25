Hatay Hassa'da aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Hatay Hassa'da aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza; Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı