Hatay Hassa'da aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Hatay'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı