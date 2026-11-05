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Hatay Dörtyol'da İHA muhabiri Balko, çamur ve ağaçta mahsur 2 yavru kediyi kurtardı

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Hatay Dörtyol'da İHA muhabiri Balko, çamur ve ağaçta mahsur 2 yavru kediyi kurtardı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak sonrası oluşan taşkınları görüntüleyen İHA muhabiri Müslüm Balko, çamurda ve ağaçta mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Muhabirin duyarlı davranışıyla yavru kediler bulundukları yerden alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen taşkınları görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Müslüm Balko, çamurda ve ağaçta mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.

Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Karakese ve Özerli mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Bölgede yaşanan su baskınlarını görüntülemek için haber çalışması yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Müslüm Balko, bir evin bahçesinden gelen kedi seslerini duydu. Sesin geldiği yöne ilerleyen Balko, yavru kedilerden birinin çamurda, diğerinin ise ağaçta mahsur kaldığını fark etti. Harekete geçen Balko, iki yavru kediyi de bulundukları yerden alarak güvenli bir bölgeye taşıdı. Muhabirin duyarlı davranışı sayesinde yavru kediler kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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