Depremin yıktığı gecekondu mahallesi, ihya süreciyle yeniden inşa edildi

Depremin ardından yerle bir olan Hatay'ın Emek Mahallesi, 3 yıl arayla yeniden inşa edilerek yeni bir görünüm kazandı. Gecekondu mahallesi olarak bilinen bölgedeki değişim dikkat çekiyor.

Hatay'da depremin ilk anlarında çok sayıda evin yerle bir olduğu Emek Mahallesi, ihya süreciyle birlikte yeniden inşa edildi. Deprem öncesinde gecekondu mahallesi olan bölgedeki değişim 3 yıl arayla havadan görüntülendi.

Antakya ilçesinin kent merkezinde bulunan Emek Mahallesi, asrın felaketinde yüzlerce insana mezar olmuştu. Tek katlı müstakil evleriyle gecekondu mahallesini andıran bölge adeta yerle bir olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremin ardından başlattığı ihya ve inşa süreciyle birlikte Emek Mahallesi yeniden inşa edildi. Asrın felaketinin ardından yeni bir görünüm kazanan gecekondu mahallesindeki değişim 3 yıl arayla yeniden görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
