Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı Yerel Haberler Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken 8 katlı binadan gece saatlerinde hamile bir kadını sağ olarak çıkarmayı başardı. Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken 8 katlı binadan gece saatlerinde hamile bir kadını sağ olarak çıkarmayı başardı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 11 ili vuran 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çin'den gelen 82 kişilik kurtarma ekibi de enkaz alanındaki çalışmalara aralıksız destek veriyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Çinli bir ekip, Türk ekiplerle birlikte yıkılan 8 katlı binadan hamile bir kadını sağ olarak çıkardı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Çin Halk Cumhuriyeti Hatay Yerel Haberler

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