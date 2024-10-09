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Hatay'daki Bilim Şenliğinde Uzaktan Kumandalı Araçlar Göz Doldurdu

Hatay'daki Bilim Şenliğinde Uzaktan Kumandalı Araçlar Göz Doldurdu
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Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki bilim şenliği, uzaktan kumandalı araçların 150 kilometre hıza ulaşabilmesiyle büyük ilgi gördü. Üniversite öğrencisi Mert Hakkı Yörük, geliştirdiği aracın özelliklerini anlattı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, kapısını bilim şenliğine açtı. Şenlikte ilgi görense 150 kilometre hıza ulaşabilen uzaktan kumandalı araç oldu.

Payas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Burada Birileri Bilim Konuşuyor" bilim şenliği, 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenleniyor. Şenlik, 8-12 Ekim tarihleri arasında devam edecek ve bilime merakı olanlar gezip ziyaret edebilecek. Şenlikte ilgi görense üniversite öğrencisi tarafından geliştirilen ve 150 kilometre hıza kadar ulaşabilen uzaktan kumandalı araç oldu.

"Uzaktan kumandalı araç üzerinde elektronik motoru ve bataryayı yükselterek 150-200 kilometre hızlara kadar çıkartıyoruz"

Bilim şenliğinde ilgi gören uzaktan kumandalı aracı geliştiren üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Mert Hakkı Yörük, "Araçlar stok halde normalde en yüksek 70 kilometreye çıkabiliyor ancak biz üzerindeki elektronik motoru ve bataryayı yükselterek 150-200 kilometre hızlara kadar çıkartıyoruz. 200 biraz gerçekçi rakam değil, teoride teker dönüyor ama 150 kilometrede cihazlarımızı yolda daha stabil halde tutmaya çalışıyoruz. Dönüş hareketleri ve cayro prensibinden yararlanarak cihazımız bildiğiniz gibi yoldan çıktığında, cayromuz bizim aracımızı yolda tekrardan alabilsin. Payas Bilim Şenliği'nde uzaktan kumandalı aracımız öğrenciler tarafından çok yoğun ilgi görüyor. Küçükken herkesin hayali bir kumandalı arabadır. Bunun bir tık daha ilerisini hem de kendilerinin yapabileceklerini gördüğü için öğrenciler bayağı ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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