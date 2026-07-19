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Hatay'da eğitim kurumlarında yöneticilik görevi alacak personele eğitim veriliyor

Hatay'da eğitim kurumlarında yöneticilik görevi alacak personele eğitim veriliyor
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Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, yönetici yetiştirme programı kapsamında eğitim alan adayları ziyaret ederek başarı diledi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında eğitim alan yönetici adaylarını ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen eğitim programını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, ilk defa yönetici olarak görevlendirilecek öğretmenlerle bir araya geldi. Program hakkında yetkililerden bilgi alan Tüysüz, yönetici adaylarıyla sohbet ederek eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Harun Tüysüz, eğitim kurumlarında görev alacak yöneticilerin nitelikli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekerek, programın eğitim camiasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Tüysüz, yönetici adaylarına yeni görevlerinde başarılar diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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