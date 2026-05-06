Haberler

Erzin'de yaşlı vatandaşların evinde vefa temizliği gerçekleştiriliyor

Erzin'de yaşlı vatandaşların evinde vefa temizliği gerçekleştiriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen projeyle 65 yaş üstü yaşlılar ve engellilere evde temizlik, yemek ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor.

HATAY (İHA) –Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Yönelik Evde Temizlik ve Vefa Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlanıyor.

Proje çerçevesinde; 65 yaş üstü yaşlılar, engelli bireyler ve ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yapmakta zorlanan vatandaşların haneleri ziyaret edilerek temizlik, bakım, yemek, çamaşır, bulaşık ve ütü gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Talep edilmesi halinde yemeklerin de hazırlandığı hizmet kapsamında vakıf personeli, mahallelerde düzenli olarak hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Proje ile uygun şartları taşıyan ailelerin evlerinin en geç 15 günde bir temizlenmesi, ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilerek kısa sürede giderilmesi hedefleniyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Bu yakınlaşma ortalığı birbirine kattı
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

Yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti