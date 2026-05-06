Erzin'de yaşlı vatandaşların evinde vefa temizliği gerçekleştiriliyor

HATAY (İHA) –Hatay'ın Erzin ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Yönelik Evde Temizlik ve Vefa Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlanıyor.

Proje çerçevesinde; 65 yaş üstü yaşlılar, engelli bireyler ve ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yapmakta zorlanan vatandaşların haneleri ziyaret edilerek temizlik, bakım, yemek, çamaşır, bulaşık ve ütü gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Talep edilmesi halinde yemeklerin de hazırlandığı hizmet kapsamında vakıf personeli, mahallelerde düzenli olarak hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Proje ile uygun şartları taşıyan ailelerin evlerinin en geç 15 günde bir temizlenmesi, ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilerek kısa sürede giderilmesi hedefleniyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı