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Hatay'da Tır ile Servisin Çarpıştığı Kaza Sonucu Konteyner Yola Devrildi

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Hatay'ın Hassa ilçesinde tır ile servis aracının çarpışması sonucu tırda yüklü konteyner yola devrildi. Olayda araç sürücülerine sağlık kontrolü yapıldı, polis inceleme başlattı.

Kaza sonrası tırda yüklü konteyner yola devrildi

HATAY - Hatay'da tır ile servisin çarpışması sonucu yaşanan kazada tırda yüklü konteyner yola devrildi.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında yaşandı. Resul T. İdaresindeki 31 AVZ 477 plakalı servis, Ahmet B. 80 ABZ 500 plakalı Mercedes Benz marka konteyner yüklü tırla çarpıştı. Çarpışma sonrası kontrolden çıkan servis, yön levhalarına çarparak durabildi. Tırda yüklü olan konteynerse yola devrildi. Yola savrulan konteyner vinç yardımıyla tıra yüklenerek yol araç trafiğine açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleriyse araç sürücülerine sağlık kontrolü yaptı. Kazada yola saçılan yataklarsa dikkat çekti

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP SÖYLEMEZ - Yerel
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