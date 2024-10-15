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Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Hatay'ın Erzin - Dörtyol karayolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil narenciye bahçesine uçtu. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Hatay'da takla atarak narenciye bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzin - Dörtyol karayolu Kanıkısığı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Narenciye bahçesinde uçan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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