Hatay'da Rönesans Rezidans'ta depremde hayatını kaybeden aile anlatıldı

Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans'ta depremde kızını, damadını ve 3 torununu kaybeden Fatma Doğru, depremin yıl dönümünde enkaz başında gözyaşlarıyla o günleri anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan Rönesans Rezidans asrın felaketinde yıkılmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve 53 kişinin hala kayıp olduğu rezidansta depreme yakalanan Sevin ailesinden Şükriye Sevin (48), eşi Aytaç Sevin (48), çocukları Yaren Sevin (22), Öykü Sevin (14) ve Efe Sevin (12) hayatlarını kaybetmişti. Rezidansın 2. katında yaşayan Sevin ailesinin cenazeleri depremin 12. gününde çıkarılmıştı.

Şükriye Sevin'in annesi Fatma Doğru (67), Rönesans Rezidans'tan geriye kalan enkazın başında depremde kaybettiği yakınlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazın başında gözyaşlarına boğulan Doğru, depremden yaralı olarak kurtulan diğer çocukları ve torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor.

"Rönesans Rezidans'ın sağlam olduğunu düşündüğümden dolayı kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim"

Fatma Doğru, deprem öncesinde Rönesans Rezidans'ın sağlam olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Biz depremde sağ kurtulduk şükür. Koştum, 'Yavrum çocuklarıma götür beni' dedim. Rönesans Rezidans'ı sağlamdır diye düşündüğümden kızım ve ailesi için hiç endişe etmedim. Sabah olunca hemen buraya geldik. Ekinciler yolunda arabaları durduruyorlardı. 'Neden?' diye sorunca 'Rezidans çöktü' dediler. Hayallerim ve her şeyim gitti. Kurtulacaklarından asla ümidim yoktu. 'İnşallah acı çekmeden hemen hayatlarını kaybetmişlerdir' dedim ve sonra diğer çocuklarıma gittim. Ağır yaralı olarak kurtulmuşlar. Onlar da ölümden döndüler. Buraya hiç gelemedim ama gelseydim ne yapacağımı bilmiyordum" dedi.

"Gecekondu Rönesans Rezidans'tan sağlammış meğer"

Kentte bulunan gecekonduların bile rezidanstan daha sağlam olduğunu dile getiren Doğru, "Kızım ve damadım adliyede çalışıyordu. Torunum Yaren de adliyede işe başlamıştı ve henüz 3 ay maaş almıştı. Torunumun hayalleri yıkıldı. Gecekondu rezidanstan sağlammış meğer. 15 Şubat'ta sabah okula gideceklerdi. Çantalarını bile hazırlamışlar. Sabah olduğunda kızım ve damadım işe, torunlarım da okula gideceklerdi. Sabah olmadı, yavrum olmadı" ifadelerini kullandı. - HATAY