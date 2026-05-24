Bayram yolculuğuna çıkan vatandaşlar emniyet kemeri takılması konusunda bilgilendirildi

Hatay polisi, Kurban Bayramı öncesi otogarda broşür dağıtarak ve sözlü uyarılarla vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı. Yolcular da denetimleri destekledi.

Hatay'da polis ekipleri, bayram öncesi yoğunluk yaşanan otogarda broşürler dağıtarak ve sözlü olarak bilgilendirerek vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemi anlattılar.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayramlarda yaşanan kazalarda can kaybının önüne geçmek isteyen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otogarda geniş kapsamlı trafik ve güvenlik denetimi gerçekleştirdiler. Polis ekipleri tarafından trafik kurallarının ve emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıtılırken, vatandaşlara sözlü uyarılar yapıldı.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığına değinen Deniz Çayner "Yolcularımızın can güvenliği için denetleyerek en doğrusunu yaptılar. Bende Ağrı'ya gideceğim, emniyet kemerimi takıyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarır, bizde yolculara uyarılar yapıyoruz. Yolcuları can güvenlikleri için gerekli uyarıları yapıyoruz" dedi.

Polis ekiplerini gerçekleştirdikleri denetimleri destekleyen Selim Özer "Trafik ekipleri çok harika bir şekilde bayram öncesi yoğunluk zamanında bütün yolculara uyarılar yapıyorlar. Emniyet kemeri konusunda özellikle seyahat zamanında araçların çıkış zamanında çok başarılı bir şekilde uyarı yapıyorlar. Her gün sıkı bir şekilde denetim yapılıyor, bizde yolculara uyarılar yapıyoruz ve emniyet konusunda dikkat ediyoruz" dedi.

Trafik kurallarının önemine değinen İsa Basanyürek "Herkesin trafik kuralarına uyması en uygunudur, hem kendimiz açısından hem de vatandaş açısından önemli. Mutlaka denetim olmalı, her kesinde bilgilendirilmesi lazım. Yola çıkarken emniyet kemerini takıyorum, bu bir alışkanlık haline gelmesi lazım" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
