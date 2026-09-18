Haberler

Hatay’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi başladı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da Gürlevik yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı.

Hatay'da Gürlevik yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Rabat Mahallesi Gürlevik Yaylası'nda ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a vize vermeyince BM devreye girdi: Video konferansla konuşacak

ABD aynı filmi vizyona soktu, çözüm BM'den geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den orta sahaya iki bomba transfer

Orta sahaya iki bomba transfer
Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta da 10-0'lık dev skor

Türkiye Kupası'nda inanılmaz bir gün! İki maçta tam 20 gol oldu
ABD'de F-16 şoku! Milyonluk savaş uçağı alev topuna döndü

ABD ordusunun gözbebeği, alevler içinde kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında ifade veren emniyet müdürü merkeze alındı

Soruşturmada ifade veren emniyet müdürü koltuğundan oldu
Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

Beşiktaş sahasında şov yaptı
Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor

Görevine son verildi ama gitmiyor
Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama

İlk 11 tercihi için açıklama: Bugün kadroda yok