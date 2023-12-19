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Hatay'da Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı Miniklerle Buluşuyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı', Hatay'ın 15 ilçesinde çocuklarla buluşuyor. Depremlerin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen aktivitelerde minikler oyunlar oynayıp boyama yaparak yeteneklerini keşfediyorlar.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'Mobil Eğlence ve Eğitim Aracı', Hatay'ın 15 ilçesinde miniklerle buluşuyor.

Depremlerin çocukların üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla her hafta farklı ilçelere giden mobil araç ile çocuklar keyifli ve eğitici zaman geçiriyor.

Bu çerçevede düzenlenen aktivitelerde minikler yeteneklerini keşfederken çeşitli oyun oynadı ve boyama yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mobil aracın geçemediği yerlerde de miniklerin yaş ve gelişimlerine göre çeşitli aktiviteler düzenlediklerini de belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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