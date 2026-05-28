Hatay'da Konteynerlerde Tahliye Endişesi: "Evlerimiz Teslim Edilmeden Çıkamayız"

Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay Valiliği'nin nisan ayında yaptığı "konteyner kentlerin haziran ayında boşatılacağı" yönündeki açıklama, evleri henüz teslim edilmeyen binlerce depremzede arasında endişeye neden oluyor.

Defne ilçesindeki İlkumut Konteyner Kent'te yaşayan Cevdet Cemali ve ailesi, Eylül 2025'te kuraları çekilmesine ve evlerin yıl başında teslim edileceği sözü verilmesine rağmen hala konteynerde yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti. Cemali, "Evimizi teslim almadan konteynerden çıkmayacağız, çünkü gidecek yerimiz yok" diye konuştu.

"HATAY'DA KİRAYA ÇIKACAK EV DE YOK İMKAN DA"

Konteyner kentlerin boşatılması durumunda büyük bir barınma krizi yaşanacağını vurgulayan Cemali, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların kiraya çıkabilecek imkanları olsa bile Hatay'da konteyner kentlerde yaşayanların yerleşebileceği sayıda kiralık ev yok. Defne'de neredeyse hiçbir şantiye tamamen teslim edilmedi. Bir tek Orhanlı TOKİ konutlarının bir kısmı teslim edildi, onun dışında teslim edilen yok."

Evleri hazır olanlar gidiyor, AFAD da o konteynerleri boşaltıyor. Yan komşumuz Orhanlı TOKİ'ye yerleşti, buradan gideli 6-7 ay oldu. Ancak şu an kaldığımız İlkumut Konteyner Kent'te çok fazla kiracı ve henüz evini alamamış hak sahibi var. Gidebilecek hiçbir yerimiz yok."

"VALİMİZ 'KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK' DEMİŞTİ"

Henüz kendilerine resmi tahliye tebligatı ulaşmadığını belirten Cemali, Valiliğin mağduriyet yaratmayacağı yönündeki açıklamalarına tutunmak istediklerini belirterek, "Sayın Valimiz 'Kimseyi mağdur etmeden boşaltacağız' dedi. Sanırım evler teslim edildikçe boşaltma işlemi yapılacak. Biz iyimser şekilde böyle düşünmek istiyoruz, önyargılı davranmak istemiyoruz. Fakat eğer evler teslim edilmeden çıkmamız istenirse çıkamayız. Maddi olarak kiraya çıkma şansımız kesinlikle yok" şeklinde konuştu.

21 METREKAREDE BALIKİSTİFİ YAŞAM

Konteyner kentlerdeki yaşam koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştığını, özellikle çocuklarla yaşamın çok zor olduğunu dile getiren Cemali, "Konteynerde kalmak bizim için çok yorucu. Yetişkin çocuklarım var. Tüm yaşam alanımız 21 metrekare. Yatarken sırayla, balık istifi yatıyoruz. Her şey sıkıntı. Kimse konteyner kentlerde daha fazla kalmayı istemiyor. Evler teslim edilse buralar zaten hemen boşalır" dedi.

"KURA ÇEKİLDİ AMA EVİMİZİ GÖREMEDİK"

Cemali, Eylül 2025'teki ilk kurada kendilerine konut çıktığını ancak aradan aylar geçmesine rağmen evlerini görmelerine dahi izin verilmediğini anıltarak, şöyle devam etti:

"Kura çıktıktan bir hafta sonra evimize bakmaya gittik. Şantiye alanı olduğu gerekçesiyle içeri girmemize izin vermediler. Şantiyedeki görevli bize 'Evleri anca yıl başına doğru teslim edeceğiz, şu an giriş yasak' demişti. Ancak yıl başını aylar geçti, biz hala evimizi görebilmiş değiliz. Şantiye süreci devam ettiği için içeri alınmıyoruz. Biz evimizi en kısa zamanda görmek, teslim almak ve bir an önce yerleşmek istiyoruz."

Kaynak: ANKA