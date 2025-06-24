Hatay'da Kamyon Üst Geçit Duvarına Çarptı: 2 Yaralı
Hatay'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon üst geçit duvarına çarparak hurdaya döndü. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Hatay'da üst geçit duvarına çarparak hurdaya dönen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Gülderen kavşağı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon üst geçit duvarına çarptı. Kazada kamyon hurdaya döndü. Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin hastaneye sevk edildiler.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel