Hatay'da Kamyon Üst Geçit Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Hatay'da Kamyon Üst Geçit Duvarına Çarptı: 2 Yaralı
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Hatay'da meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon üst geçit duvarına çarparak hurdaya döndü. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Hatay'da üst geçit duvarına çarparak hurdaya dönen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya çevreyolu Gülderen kavşağı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon üst geçit duvarına çarptı. Kazada kamyon hurdaya döndü. Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin hastaneye sevk edildiler.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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