Hatay'da İtfaiye, Sulama Kanalında Mahsur Kalan Yavru Köpekleri Kurtardı

Hatay'da sulama kanalında mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.

Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde sulama kanalında mahsur kalan yavru köpekleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarılan köpekler, anneleriyle beraber güvenli alana alındı. - HATAY