Hatay'da İtfaiye, Sulama Kanalında Mahsur Kalan Yavru Köpekleri Kurtardı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir sulama kanalında mahsur kalan yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, köpekleri anneleriyle birlikte güvenli bir alana taşıdı.
Hatay'da sulama kanalında mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.
Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde sulama kanalında mahsur kalan yavru köpekleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarılan köpekler, anneleriyle beraber güvenli alana alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel