Soğuk havada ısınmak için kürekle halay çeken işçiler ilgi odağı oldu

Hatay'da alt yapı işinde çalışan 2 işçinin, soğuk havada ısınmak için kürekle çektiği halay sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dörtyol ilçesinde alt yapı sisteminin yenilenmesi için ekipler soğuk ve yağmur demeden çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde soğuk havada ısınmak için kürekle halay çeken 2 işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin kürekle halay çektikleri anlar ilgi odağı oldu.

Soğuk havada ısınmak amacıyla arkadaşıyla birlikte halay çektiğini söyleyen Muhammet Ali Taşkın, "sabah malzeme beklerken, ısınmak amacıyla halay çekmişti. Hem ısınıyoruz, hem de çalışıyoruz" dedi. - HATAY