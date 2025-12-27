Haberler

Soğuk havada ısınmak için kürekle halay çeken işçiler ilgi odağı oldu

Soğuk havada ısınmak için kürekle halay çeken işçiler ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde alt yapı işinde çalışan iki işçi, soğuk havada ısınmak için kürekle halay çekerek sosyal medyada dikkat çekti. İşçiler, çalışma sırasında hem eğlendiklerini hem de ısındıklarını belirtti.

Hatay'da alt yapı işinde çalışan 2 işçinin, soğuk havada ısınmak için kürekle çektiği halay sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dörtyol ilçesinde alt yapı sisteminin yenilenmesi için ekipler soğuk ve yağmur demeden çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde soğuk havada ısınmak için kürekle halay çeken 2 işçinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin kürekle halay çektikleri anlar ilgi odağı oldu.

Soğuk havada ısınmak amacıyla arkadaşıyla birlikte halay çektiğini söyleyen Muhammet Ali Taşkın, "sabah malzeme beklerken, ısınmak amacıyla halay çekmişti. Hem ısınıyoruz, hem de çalışıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Manisa'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Cezaevi yolunda katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var