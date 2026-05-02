Hatay'da güvenli okul güvenli gelecek projesi hayata geçirildi

Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik seminer başladı.

Programa katılarak açılış konuşmasını yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eğitim güvenliğinin yalnızca okul çevresiyle sınırlı olmadığını; aile, sosyal çevre, okul ortamı ve dijital dünyanın birlikte ele alınması gereken önemli bir süreç olduğunu vurguladı.

Vali Masatlı, öğretmenlerin öğrencilerdeki davranış değişimlerini erken fark eden en önemli rehberler olduğunu belirterek, zamanında yapılan doğru yönlendirmelerin çocukların geleceğinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Seminerlerde; risk altındaki öğrencilerde aile içi dinamiklerin tespiti, dijital tehditler, akademik başarı düşüşleri, risk faktörleri ve önleyici müdahale stratejileri gibi konular ele alındı.

Vali Masatlı, projenin yalnızca bir güvenlik uygulaması değil, çocukların geleceğine yönelik kapsamlı bir yatırım olduğunu belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı