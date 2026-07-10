Hatay'da gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda arzının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla il genelindeki gıda denetimlerini sürdürüyor.

İl Müdürlüğü ile 15 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen denetimlerde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri mevzuata uygunluk açısından inceleniyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri, izlenebilirlik kayıtları ve teknik yeterlilikleri titizlikle kontrol ediliyor.

Denetimlerin yanı sıra işletmelere ilgili mevzuat kapsamında rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları da yapılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı