Hatay'da Gençlerden Duygulandıran Davranış

Hatay'da 3 su aldıkları esnada iş yeri sahibini yerinde bulamayınca 50 TL'yi masaya bırakan ve 'Abi üç su aldık, paramız eksikse hakkını helal et' yazan gençlerin davranışları esnaf Özgür Büyükaşık'ı duygulandırarak, takdir topladı.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bulunan Özgür Büyükaşık'a ait iş yerine alışverişe gelen gençler, 3 su aldıkları esnada esnafı yerinde bulamadılar. İş yeri sahibinin olmadığını gören gençler, 3 su aldıktan sonra 50 TL paranın üzerine bırakarak 'Abi 3 su aldık, paramız eksikse hakkını helal et' yazılı not bırakarak iş yerinden ayrıldılar. İşlerini hallettikten sonra iş yerine dönen Büyükaşık, 50 TL'nin üzerinde yazılı notu görünce duygulandı. Nota karşılık olarak hakkını helal eden esnaf Büyükaşık, gençlerin bir süre sonra yeniden geldiklerini belirterek takdir ettiğini söyledi.

"Gençlerin bu davranışından dolayı hem duygulandım, hem de gençleri takdir ettim"

İş yerine geldiği esnada üç su alan gençler tarafından bırakılan 'Abi 3 su aldık, paramız eksikse hakkını helal et' yazılı notu gördüğünde mutlu olduğunu ifade eden Özgür Büyükaşık, "Dün akşamüstü iş yerimin kapısını açık bırakarak bir yere gittim. Gittiğim yerde arkadaşımla görüştüm, işim biraz uzun sürdü. İş yerine geri döndüğümde masanın üzerinde bir not gördüm. Masanın üzerinde notun olduğu 50 TL vardı. Notun üzerinde, 'Abi 3 tane su aldık, paramız eksikse hakkını helal et' yazılı 50 TL bırakmışlardı. Gençlerin bu davranışından dolayı hem duygulandım hem de gençleri takdir ettim. Parayı bırakmamış olsalar da hiç önemli değildi. Üç suyun parası çok önemli değil ama hala günümüzde pırıl pırıl gibi gençler var. En azından iş yerine gösterdikleri saygıdan dolayı mutlu oldum. Gençlerde para eksik mi diye içleri rahat etmedi ve sonra bir araya geldik. Gençler tekrardan iş yerine gelerek konuştuk. Gençler defalarca bana hakkını helal et dediler. Bende helal olsun dedim. Bu durumdan dolayı mutluyum. Hatay'da depremden sonra insanlar arasında güven kalmadı ve ilişkilerde berbat hale geldi. Böyle bir durum yaşamak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı. - HATAY