Antakya'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hatay'da 10 ayrı dosyada ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydının bulunan ve dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan M.B., Antakya'da yakalandı. Şahsın, 10 ayrı dosyada ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydının bulunduğu ve dolandırıcılık suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı