Hatay'da depremzede 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi Yerel Haberler Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan çadır kentte 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürpriz yapıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan çadır kentte 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürpriz yapıldı. İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesinde bulunan çadır kentte ailesi ile birlikte kalan 3 yaşındaki Nur Hayat Sağaltıcı, sosyal medyada doğum günü pastası istedi. Kız çocuğunun paylaştığı görüntüyü gönüllüler görünce Nur için pasta hazırlandı. Gönüllüler Sutaşı Mahallesinde bulunan çadır kentte gelerek Nur'a sürpriz kutlama etkinliği düzenlendi. Nur, gönüller ile birlikte pastasındaki mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Samandağ Sutaşı Hatay Yerel Haberler

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