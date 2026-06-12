Haberler

Parmağı kapıya sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Parmağı kapıya sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çocuğun parmağı evin demir kapısının arasına sıkıştı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koordineli çalışmayla çocuğun parmağını kurtardı.

Hatay'da evin demir kapısının arasına parmağını sıkıştıran çocuğun parmağı itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde küçük çocuğun parmağı evin demir kapısına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Acı çeken çocuk, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSedat Akıncı:

hayır ama şimdi mi itfaiye sevk ettiler böyle şeyler için yıllardır yapılıyo da niye şimdi haber oldu anlamadım neyse en azından çocuğa bir şey olmamış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver Ozer:

şehirde bu tür kazalar çok sık oluyo artık insanlar dikkat etmeli kapılara bu da bizim sorumluluk tabi itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz yardım ettikleri için bu çocuğun hiçbir şey olmadığını duyunca sevindim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Baran Aslan:

vay be böyle şeyler oluyo ya çocuk ne kadar korkmuş olmalı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğini durduran olay
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Ve bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Hiçbiri kurtarılamadı
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş