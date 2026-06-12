Parmağı kapıya sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çocuğun parmağı evin demir kapısının arasına sıkıştı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koordineli çalışmayla çocuğun parmağını kurtardı.
Hatay'da evin demir kapısının arasına parmağını sıkıştıran çocuğun parmağı itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde küçük çocuğun parmağı evin demir kapısına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Acı çeken çocuk, itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılarak rahat nefes aldı. - HATAY