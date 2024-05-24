Hatay'da Amanos Dağı semalarında eşsiz dolunay görüntüleri

Hatay'da havanın kararmasıyla doğan dolunay, Amanos Dağı semalarında eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı.

Hatay semalarında doğan dolunay adeta geceyi gündüze çevirdi. İskenderun ilçesinde Amanos Dağı semalarında süzülen dolunay anbean görüntülendi. Eşsiz görüntülerin ortaya çıktığı bu anlar görenleri mest etti. Yolcu uçağının dolunayın kadrajına girdiği anlarsa sanatsal bir görüntü oluşturdu. - HATAY