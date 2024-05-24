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Hatay'da Amanos Dağı semalarında eşsiz dolunay görüntüleri

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Hatay semalarında doğan dolunay, Amanos Dağı'nda eşsiz bir manzara oluşturdu. İskenderun ilçesinde görüntülenen dolunay, yolcu uçağının kadrajına girdiği anlarda sanatsal bir görüntü ortaya çıkardı.

Hatay'da havanın kararmasıyla doğan dolunay, Amanos Dağı semalarında eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı.

Hatay semalarında doğan dolunay adeta geceyi gündüze çevirdi. İskenderun ilçesinde Amanos Dağı semalarında süzülen dolunay anbean görüntülendi. Eşsiz görüntülerin ortaya çıktığı bu anlar görenleri mest etti. Yolcu uçağının dolunayın kadrajına girdiği anlarsa sanatsal bir görüntü oluşturdu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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