Hatay'da 12 Yaşındaki Çocuk, Beyin Pıhtısı Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Hatay'da 12 Yaşındaki Çocuk, Beyin Pıhtısı Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Erzin ilçesinde, beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altında olan 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze namazı, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii'nde kılındı.

Hatay'da beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan 12 yaşındaki çocuk, 15 gün süren tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve Şükrü Paşa Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur'un beynine pıhtı attı. Kısa sürede müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen Çopur, Gaziantep'te tedavi görmeye başladı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çopur, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybettiği öğrenilen çocuk, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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