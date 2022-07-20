Hatay Büyükşehir, Çevre Sağlığı ve Trafik Güvenliği Denetimlerine Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, çevre sağlığı ve trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Hatay Valiliği'nin kararıyla harekete geçen HBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde evsel atıkların biriktirildiği çöp konteynerlarından; plastik, cam, kağıt gibi materyalleri toplayanların, toplama sırasında kullandıkları araçları denetliyor. Denetimlere, Antakya ve Defne ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri de destek veriyor.

Ekipler; at arabası, bisiklet, motorlu bisiklet, kamyonet gibi araçların tescil belgelerinde belirtilen kullanım amacına uygun şekilde kullanılmadığını tespit etti. Seyir sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların bilgilerinde, çalıntı ve kazıntı şaselerin olduğu saptandı.

Çevre sağlığı ve trafik güvenliğini sağlamak için harekete geçen ekipler, denetimlerin ilerleyen günlerde de sürdürüleceğini bildirdi.

ANKA / Yerel