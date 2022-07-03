Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Perdelerini Açtı
ANKA - Yerel
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Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Müfettiş’, Erzin Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Müfettiş', Erzin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Nikolay Vasilyeviç Gogol'un kaleme aldığı iki perdeden oluşan komedi, Erzinlilerin beğenisini topladı. Oyunda, bir kentin kaymakamıyla; müfettiş kılığına giren bir toprak ağasının oğlu arasında geçen diyaloglar ele alınıyor.
HBB Şehir Tiyatrosu ekibi 'Müfettiş' oyunuyla; 5 Temmuz'da Arsuz, 7 Temmuz'da İskenderun, 19 Temmuz'da Samandağ ve 27-28 Temmuz günlerinde Defne ilçesinde performans sergileyecek. Ücretsiz olarak sahnelenen oyunu izlemek isteyen tiyatroseverler, 0 (326) 213 59 48 telefon numarası ile iletişime geçerek bilgi alabilir.
ANKA / Yerel