Hastane yönetimi şehit ailesi ve gazileri unutmadı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde şehit aileleri ve gazilerin işlemlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için hızlı hizmet noktası oluşturuldu.

Hastane girişinde oluşturulan hizmet noktası ile kimliklerini gösteren şehit ailesi ve gaziler işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ailelere aynı zamanda talep etmeleri halinde hastane görevlileri de refakat edebilecek. Ailelerin uygulamadan gayet memnun oldukları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR