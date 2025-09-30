Haberler

Şanlıurfa'da güvenlik görevlisinden örnek davranış

Şanlıurfa'da güvenlik görevlisinden örnek davranış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir hastane güvenlik görevlisi, yolun karşısına geçmekte zorluk çeken yaşlı bir vatandaşa yardımcı olarak takdir topladı. Yardım anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir hastane güvenlik görevlisinin yaşlı vatandaşa yaptığı yardım takdir topladı.
Bozova Devlet Hastanesinde görevli güvenlik personeli Suphi İncaz, hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı bir kişinin yolun karşısına geçmekte zorlandığını fark etti. İncaz, yaşlı adamı omzuna alarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.
İncaz, yaptığı açıklamada, sadece insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Benim vicdanım el vermedi. Amcanın yaşlılık nedeniyle çaresiz bir şekilde yolun karşısına geçemediğini fark ettim. Vicdanım el vermedi. Kucaklayıp yolun karşısına geçmesine yardımcı oldum. Bence herkesin yapması gereken bir davranıştı. O sırada bir kişi video çekmiş, ben sonradan gördüm. Yaşlı amcayı da tanımıyorum. Sadece o anda yardım etmek istedim ve yardım ettim" ifadesini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.