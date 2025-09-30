Şanlıurfa'da güvenlik görevlisinden örnek davranış

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir hastane güvenlik görevlisinin yaşlı vatandaşa yaptığı yardım takdir topladı.

Bozova Devlet Hastanesinde görevli güvenlik personeli Suphi İncaz, hastanede tedavisi tamamlanan yaşlı bir kişinin yolun karşısına geçmekte zorlandığını fark etti. İncaz, yaşlı adamı omzuna alarak güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

İncaz, yaptığı açıklamada, sadece insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Benim vicdanım el vermedi. Amcanın yaşlılık nedeniyle çaresiz bir şekilde yolun karşısına geçemediğini fark ettim. Vicdanım el vermedi. Kucaklayıp yolun karşısına geçmesine yardımcı oldum. Bence herkesin yapması gereken bir davranıştı. O sırada bir kişi video çekmiş, ben sonradan gördüm. Yaşlı amcayı da tanımıyorum. Sadece o anda yardım etmek istedim ve yardım ettim" ifadesini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel