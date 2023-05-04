Hastalığı sebebiyle ayağını kaybeden vatandaş protez bacağa kavuşturuldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bacağını kaybeden vatandaş, Devrekani Kaymakamlığınının desteği ile protez bacak katıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaşayan Murat Emiroğlu, sağlık problemleri sonucu bir bacağını kaybetti. Daday Kaymakamı Ahmet Coşkun, Murat Emiroğlu için harekete geçerek Devrekani Kaymakamlığının destekleriyle protez bacak temin edilmesini sağladı. Protez bacak takılan Murat Emiroğlu, Kaymakam Ahmet Coşkun ile birlikte bir süre yürüyüş yaparak sohbet etti.

Murat Emiroğlu, destek veren Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun'a teşekkür etti. - KASTAMONU